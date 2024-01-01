یٰمُوْسٰۤی اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۟ۙ

৩

В другом откровении сообщается, что Всевышний Господь сказал: «Воистину, Я - Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» (20:14). Среди Его прекрасных имен - Могущественный и Мудрый. Ему покорно все сущее и подчинены все творения. Его деяния и повеления преисполнены божественной мудрости. Благодаря Своей мудрости Всевышний Аллах сделал посланником Мусу, сына Имрана. Ему было прекрасно известно, что Муса достоин этой высокой чести и заслуживает права получать Откровение и говорить с Ним. О Муса! Во всем полагайся только на твоего Всемогущего Господа и не чувствуй себя одиноким от того, что у тебя мало последователей и много деспотичных врагов. Все они подвластны Аллаху, Который управляет не только деяниями, но и отдыхом Своих рабов.