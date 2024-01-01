فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ ۟

৩

Он удивился тому, как муравьиха заботилась о своих сородичах и как прекрасно она изложила свои мысли. А что касается поведения пророка Сулеймана, то оно явилось примером благонравия и совершенства. Во-первых, его позабавило событие, которое действительно заслуживало удивления и внимания. А Во-вторых, он не рассмеялся во весь рот, а лишь улыбнулся. Именно так поступал Пророк Мухаммад, который часто улыбался и не любил громко смеяться. Воистину, громкий смех и хохот свидетельствуют о легкомыслии и невоспитанности человека. Если же человек не улыбается даже тогда, когда оказывается в забавном положении, то это является проявлением грубости и высокомерия. Подобные дурные качества ни коим образом не были присущи Божьим пророкам и посланникам. Затем пророк Сулейман поблагодарил Всевышнего Господа за то, что Тот наделил его удивительными способностями. Он сказал: «Господи! Помоги мне быть благодарным и признательным за все, чем Ты одарил меня и моих родителей». Воистину, милость Всевышнего Аллаха по отношению к родителям является одновременно милостью по отношению к самому человеку. Сулейман помнил об этом и поэтому попросил Аллаха сделать его благодарным за все мирские и религиозные блага, которыми Господь одарил его и его славных родителей. Он также сказал: «Господи! Вдохнови меня на совершение искренних и правильных деяний, лишенных всего, что может сделать мои усилия тщетными либо уменьшить мое вознаграждение. Помоги мне быть искренним, т.е. совершать все только для того, чтобы снискать Твое благоволение. Помоги мне поступать в соответствии с Твоими мудрыми предписаниями. Прими меня по Твоей милости в число Твоих праведных рабов. Твоя божественная милость, частью которой является блаженный Рай, будет предназначена для праведников, независимо от того, насколько совершенными или менее совершенными были их деяния». Таким образом, мы обсудили один из примеров удивительных способностей и качеств пророка Сулеймана - историю в долине муравьев. Затем Всевышний Господь поведал об еще одной истории из жизни этого замечательного пророка - истории с удодом.