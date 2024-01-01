فَتَبَسَّمَ
ضَاحِكًا
مِّنْ
قَوْلِهَا
وَقَالَ
رَبِّ
اَوْزِعْنِیْۤ
اَنْ
اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ
الَّتِیْۤ
اَنْعَمْتَ
عَلَیَّ
وَعَلٰی
وَالِدَیَّ
وَاَنْ
اَعْمَلَ
صَالِحًا
تَرْضٰىهُ
وَاَدْخِلْنِیْ
بِرَحْمَتِكَ
فِیْ
عِبَادِكَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟
[ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ] وه سولهیمان - صلی الله علیه وسلم - زهردهخهنه گرتی و پێكهنی له قسهی ئهم مێروولهیه لهبهر ئهوهی لێی تێگهیشت [ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ] وه فهرمووی: ئهی پهروهردگار ئیلهامم پێ ببهخشه تا بتوانم شوكرانهبژێری تۆ بكهم لهسهر ئهم نیعمهتهو سهرجهم نیعمهتهكانی تر كه به من و دایك و باوكمت بهخشیوه [ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ] وه تا كردهوهی چاك بكهم و تۆ لێم ڕازی بیت [ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩) ] وه بهڕهحمهتی خۆت بمخهره ناو كۆی بهنده چاكهكانت و لهگهڵ ئهواندا حهشرم بكه و لهگهڵ ئهوان بمخهره بهههشتهوه.