حَتّٰۤی اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰی وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ یّٰۤاَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۟

৩

Однажды его несметная рать отправилась в военный поход и прибыла в долину муравьев. Когда муравьиха увидела это огромное войско, то забеспокоилась за своих сородичей и велела муравьям спрятаться в муравейниках, чтобы Сулейман и его воины не растоптали их. Назидание муравьихи дошло до всех остальных муравьев. Может быть, Всевышний Аллах в тот благословенный момент даровал муравьихе необычайно сильный голос, потому что в противном случае она бы не сумела оповестить всех муравьев в долине. А может быть, муравьиха предостерегла только собравшихся вокруг нее муравьев, а те в свою очередь стали передавать ее слова друг другу. В любом случае, она предостерегла всех муравьев от опасности и велела им вернуться в муравейники. Она знала о том, насколько огромно и могущественно войско Сулеймана, и понимала, что воины святого пророка могли затоптать крошечных насекомых, даже не подозревая о том, что происходит у них под ногами. Сулейман услышал эти слова и без труда понял их.