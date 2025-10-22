26:98 26:100 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

اذ نسويكم برب العالمين ٩٨ وما اضلنا الا المجرمون ٩٩ فما لنا من شافعين ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩ فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۟ وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۟ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ ۟ۙ

৩

Мы поклонялись вам наряду с Аллахом, любили вас всей душой, страшились вашего гнева, надеялись на вашу помощь, обращались к вам с молитвами - делали ради вас то, что надо было делать ради Всевышнего Аллаха. Воистину, мы пребывали в явном заблуждении и заслужили справедливое наказание. Эти слова являются очевидным свидетельством того, что многобожники приравнивали идолов к Аллаху только посредством поклонения своим вымышленным божествам. Они не считали, что идолы являются творцами Вселенной, поскольку знали, что только Аллах является Господом миров, которому подвластны все творения и даже идолы и истуканы.