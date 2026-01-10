26:94 26:95 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤ وجنود ابليس اجمعون ٩٥
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
فَكُبْكِبُوْا
فِیْهَا
هُمْ
وَالْغَاوٗنَ
۟ۙ
وَجُنُوْدُ
اِبْلِیْسَ
اَجْمَعُوْنَ
۟ؕ
فجُمِعوا وألقُوا في جهنم، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيَّنوا لهم الشر، لم يُفْلِت منهم أحد.