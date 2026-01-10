وجنود ابليس اجمعون ٩٥
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
وَجُنُوْدُ
اِبْلِیْسَ
اَجْمَعُوْنَ
۟ؕ

"وجنود إبليس أجمعون" أي ألقوا فيها عن آخرهم.