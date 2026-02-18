প্রবেশ কর
Ash-Shu'ara
৯৩
২৬:৯৩
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣
مِنۡ
دُوۡنِ
اللّٰهِؕ
هَلۡ
يَنۡصُرُوۡنَكُمۡ
اَوۡ
يَنۡتَصِرُوۡنَؕ
٩٣
আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে?
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( هَلْ يَنصُرُونَكُمْ ) الآن من هذا العذاب المعد لكم ( أَوْ يَنتَصِرُونَ ) هم من العذاب الذى سيحل بهم معكم؟كلا ثم كلا ، إنكم وهم حصب جهنم ، وستدخلونها جميعا خاسئين .وليس المقصود بالسؤال الاستفهام ، وإنما المقصود به التقريع والتوبيخ ، ولذا لا يحتاج إلى جواب .
