Днем и ночью Нух продолжал увещевать свой народ. Он беседовал со своими соплеменниками с глазу на глаз и произносил всенародные проповеди, однако все его усилия лишь увеличивали заблуждение многобожников. Наконец, они сказали: «О Нух! Перестань призывать нас к поклонению одному Аллаху, а не то мы подвергнем тебя самой мучительной казни - мы забросаем тебя камнями, и ты умрешь так, как подыхают собаки». Да пропади они пропадом! Как отвратительны эти слова! Как отвратительны люди, которые ответили подобным образом самому искреннему и самому надежному человеку, который желал им больше добра, чем они могли пожелать самим себе! Насколько же чудовищным было их беззаконие, и насколько же великим было их неверие! Все это закончилось тем, что пророк Нух воззвал к своему Господу со словами: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26).