قال رب ان قومي كذبون ١١٧
قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ١١٧
قَالَ
رَبِّ
اِنَّ
قَوْمِیْ
كَذَّبُوْنِ
۟ۚۖ
قال ذلك لما يئس من إيمانهم .