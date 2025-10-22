ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
اِنْ
حِسَابُهُمْ
اِلَّا
عَلٰی
رَبِّیْ
لَوْ
تَشْعُرُوْنَ
۟ۚ
﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّیۖ﴾ فَيُجَازِيهِمْ ﴿لَوۡ تَشۡعُرُونَ ١١٣﴾ تعلمون ذلك ما عبدتموهم