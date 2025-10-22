26:111 26:112 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١ قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢ ۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١ قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۟ؕ قَالَ وَمَا عِلْمِیْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۟ۚ

৩

Неужели мы станем следовать твоим путем, если тебя окружают самые бедные и несчастные люди?! Это - величайшее свидетельство их высокомерия и пренебрежения истиной. Эти нечестивцы не только не знали истины, но и не искали ее. А если бы это было не так, то они попросили бы у святого пророка показать доказательства его правдивости и разъяснить им суть его учения, а не высказывали необоснованных претензий в адрес его бедных последователей. Более того, если бы они хотя бы немного призадумались над происходящим, то убедились бы в том, что последователи пророка Аллаха в действительности были самыми достойными представителями их рода, самыми благородными и благоразумными людьми и лучшими из Божьих творений. Воистину, жалкими являются грешники, которые не способны здраво мыслить и одобряют поклонение каменным истуканам, которые падают ниц перед могилами и обращаются с молитвами к мертвым, которые отказываются повиноваться Божьим посланникам и внимать их мудрым проповедям. Таким людям достаточно просто изложить свои убеждения, чтобы любой благоразумный человек убедился в их порочности и несостоятельности. Призадумайтесь над словами многобожников, которые отвергли Нуха. Они обосновали свое неверие тем, что в истину уверовали бедные и незнатные люди. Воистину, несостоятельность этого довода ясна каждому благоразумному человеку, и, несмотря на это, многобожники отвергли правдивого посланника. Одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы понять, что соплеменники Нуха были заблудшими и глупыми людьми. Это очевидно каждому человеку, даже если он не слушал прекрасных проповедей пророка Нуха и не видел показанных им великих знамений, каждое из которых не оставляло сомнений в его правдивости и правдивости принесенного им учения.