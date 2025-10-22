فاتقوا الله واطيعون ١١٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ؕ
Basi jihadharini na mateso Yake na mnitii mimi kwa kufuata amri Zake na kujiepusha na makatazo Yake.»