﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُونِ ١١٠﴾ كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا