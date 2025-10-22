اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
اَخُوْهُمْ
نُوْحٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ

( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره ؟