لَوْ
كَانَ
فِیْهِمَاۤ
اٰلِهَةٌ
اِلَّا
اللّٰهُ
لَفَسَدَتَا ۚ
فَسُبْحٰنَ
اللّٰهِ
رَبِّ
الْعَرْشِ
عَمَّا
یَصِفُوْنَ
۟
[ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ] ئەگەر لە ئاسمانەكان و لە زەویدا جگە لە زاتی پیرۆزی الله خوای تری تیادا بوایە ئەوە ئاسمانەكان و زەوی وێران و كاول ئەبوون چونكە ئەگەر زیاتر لە خوایەك هەبوایە ئەوا ویستەكانیان پێچەوانەی یەك ئەبوو [ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) ] پاك و مونەززەهی بۆ الله كە پەروەردگاری عەرشی گەورەیە لەو وەسفە خراپانەی كە ئەیدەنە پاڵ خوای گەورە .