وَلَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا یَسْتَحْسِرُوْنَ ۟ۚ

৩

Пречист Великий Властелин! Перед Его могуществом склоняются все творения. Он властен над всем сущим. Его страшатся даже приближенные ангелы. Ему неустанно поклоняются все, кто находится рядом с Ним. Ангелы не избегают поклонения Ему и не испытывают скуку от этого, потому что они обладают истовым желанием угодить Ему, испытывают к Нему самую совершенную любовь и наделены для этого могучими телами.