وَلَهٗ
مَنْ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
وَمَنْ
عِنْدَهٗ
لَا
یَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ
عِبَادَتِهٖ
وَلَا
یَسْتَحْسِرُوْنَ
۟ۚ
Пречист Великий Властелин! Перед Его могуществом склоняются все творения. Он властен над всем сущим. Его страшатся даже приближенные ангелы. Ему неустанно поклоняются все, кто находится рядом с Ним. Ангелы не избегают поклонения Ему и не испытывают скуку от этого, потому что они обладают истовым желанием угодить Ему, испытывают к Нему самую совершенную любовь и наделены для этого могучими телами.