اَنِ اقْذِفِیْهِ فِی التَّابُوْتِ فَاقْذِفِیْهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّیْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ ۚ۬ وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَیْنِیْ ۟ۘ

৩

﴿أَنِ ٱقۡذِفِیهِ﴾ أَلْقِيهِ ﴿فِی ٱلتَّابُوتِ فَٱقۡذِفِیهِ﴾ بِالتَّابُوتِ ﴿فِی ٱلۡیَمِّ﴾ بَحْر النِّيل ﴿فَلۡیُلۡقِهِ ٱلۡیَمُّ بِٱلسَّاحِلِ﴾ أَيْ شَاطِئِهِ وَالْأَمْر بِمَعْنَى الْخَبَر ﴿یَأۡخُذۡهُ عَدُوࣱّ لِّی وَعَدُوࣱّ لَّهُۥۚ﴾ وَهُوَ فِرْعَوْن ﴿وَأَلۡقَیۡتُ﴾ بَعْد أَنْ أَخَذَك ﴿عَلَیۡكَ مَحَبَّةࣰ مِّنِّی﴾ لِتُحَبّ فِي النَّاس فَأَحَبَّك فِرْعَوْن وَكُلّ مَنْ رَآك ﴿وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَیۡنِیۤ ٣٩﴾ تُرَبَّى عَلَى رِعَايَتِي وَحِفْظِي لَك