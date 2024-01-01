اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی ۟۠

৩

Он преступает границы дозволенного, исповедует неверие и совершает отвратительные грехи. Он надменно относится к обитателям земли и угнетает бедных и беспомощных. Но самое главное - этот презренный грешник считает себя Господом Богом. Беззаконие было причиной, по которой Фараон заслуживал погибели, но ведь Аллах обладает милосердием, мудростью и справедливостью. Он не подвергает людей наказанию, если они ничего не ведают о Божьих посланниках и не убеждены в их правоте. Поэтому пророку Мусе стало ясно, что на него возложена огромная ответственность. Ему предстояло лицом к лицу встретиться с упрямым и деспотичным правителем, перед которым не осмеливался пререкаться ни один из жителей Египта. Положение усугублялось тем, что Муса был одинок и не имел последователей. Более того, много лет тому назад он убил египтянина. Несмотря на эти обстоятельства, он безропотно подчинился приказу своего Господа и попросил Его оказать ему поддержку и создать предпосылки для его успеха. Воистину, ни один проповедник не способен добиться успеха без такой поддержки.