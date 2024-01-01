قَالَ
خُذْهَا
وَلَا
تَخَفْ ۥ
سَنُعِیْدُهَا
سِیْرَتَهَا
الْاُوْلٰی
۟

আল্লাহ্ বললেন, ‘আপনি তাকে ধরুন, ভয় করবেন না, আমরা এটাকে তার আগের রূপে ফিরিয়ে দেব।