اَفَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ یَمْشُوْنَ فِیْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّهٰی ۟۠

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﴿أَفَلَمۡ یَهۡدِ﴾ يَتَبَيَّن ﴿لَهُمۡ﴾ لِكُفَّارِ مَكَّة ﴿كَمۡ﴾ خَبَرِيَّة مَفْعُول ﴿أَهۡلَكۡنَا﴾ أَيْ كَثِيرًا إهْلَاكنَا ﴿قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ﴾ أَيْ الْأُمَم الْمَاضِيَة بِتَكْذِيبِ الرُّسُل ﴿یَمۡشُونَ﴾ حَال مِنْ ضَمِير لَهُمْ ﴿فِی مَسَـٰكِنِهِمۡۚ﴾ فِي سَفَرهمْ إلَى الشَّام وَغَيْرهَا فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذ إهْلَاك مِنْ فِعْله الْخَالِي عَنْ حَرْف مَصْدَرِيّ لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى لَا مَانِع مِنْهُ ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ﴾ لَعِبَرًا ﴿لِّأُو۟لِی ٱلنُّهَىٰ ١٢٨﴾ لِذَوِي الْعُقُول