فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
فَاَتَتْ
بِهٖ
قَوْمَهَا
تَحْمِلُهٗ ؕ
قَالُوْا
یٰمَرْیَمُ
لَقَدْ
جِئْتِ
شَیْـًٔا
فَرِیًّا
۟
فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد، فلما رأوها كذلك قالوا لها: يا مريم لقد جئت أمرًا عظيمًا مفترى.