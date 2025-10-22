۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
فَحَمَلَتْهُ
فَانْتَبَذَتْ
بِهٖ
مَكَانًا
قَصِیًّا
۟
﴿فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ﴾ تَنَحَّتْ ﴿بِهِۦ مَكَانࣰا قَصِیࣰّا ٢٢﴾ بَعِيدًا من أهلها