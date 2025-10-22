19:18 19:19 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩ قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩ قَالَتْ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِیًّا ۟ قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖۗ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِیًّا ۟

Я прошу Аллаха смилостивиться надо мной и уберечь меня от зла, которое ты можешь причинить мне. И ты не сделаешь мне ничего плохого, если боишься Аллаха и выполняешь Его предписания. Отойди от меня подальше! Говоря эти слова, она одновременно попросила защиты у Аллаха, напомнила незнакомцу о суровом наказании Аллаха и велела ему соблюдать требования богобоязненности. Она была молодой девушкой, и вокруг не было никого, кроме красивого и прекрасно сложенного мужчины, который не сказал ей ни единого грубого слова и не пытался причинить ей зла. И даже оказавшись в такой ситуации, она устрашилась Аллаха, и это было совершенством целомудрия и стремления удалиться от зла и всех ведущих к нему путей. Такое целомудрие является одним из самых превосходных деяний, потому что оно проявляется в тот момент, когда есть все предпосылки для совершения греха и ничто не мешает этому. Вот почему Аллах сказал: «А также Марьям (Марию), дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули в него (в вырез на ее одежде) посредством Нашего духа (Джибрила). Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных» (66:12); «Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие (Марьям). Мы вдохнули в нее посредством Нашего духа (Джибрила) и сделали ее и ее сына (Ису) знамением для миров» (21:91). За свое целомудрие и свою добродетель Марьям была вознаграждена сыном, который стал одним из знамений Аллаха и одним из Его посланников.