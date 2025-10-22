قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
قَالَ
اِنَّمَاۤ
اَنَا
رَسُوْلُ
رَبِّكِ ۖۗ
لِاَهَبَ
لَكِ
غُلٰمًا
زَكِیًّا
۟
قال ﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِیَهَبَ لَكِ غُلَـٰمࣰا زَكِیࣰّا ١٩﴾ بِالنُّبُوَّةِ