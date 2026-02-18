প্রবেশ কর
১৩
১৯:১৩
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣
وَّحَنَانًـا
مِّنۡ
لَّدُنَّا
وَزَكٰوةً ؕ
وَّكَانَ
تَقِيًّا ۙ
١٣
আর (দিয়েছিলাম) আমার পক্ষ থেকে দয়া-মায়া ও পবিত্রতা। সে ছিল আল্লাহভীরু ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً
] وه ڕهحم و سۆزو بهزهیی و خۆشهویستى و پاكێتیمان پێی بهخشی له لایهن خۆمانهوه [
وَكَانَ تَقِيًّا (١٣)
] وه كهسێكی له خواترس و خۆپارێز بوو له تاوان و گوێڕایهڵی خوای گهوره بوو [
وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ
] وه چاكهكار بوو لهگهڵ دایك و باوكیدا.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
