Maryam
১২
১৯:১২
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يٰيَحۡيٰى
خُذِ
الۡكِتٰبَ
بِقُوَّةٍ ؕ
وَاٰتَيۡنٰهُ
الۡحُكۡمَ
صَبِيًّا ۙ
١٢
(তার পুত্রের কাছে নির্দেশ আসল) ‘হে ইয়াহ্ইয়া! এ কিতাব (তাওরাত) সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।’ আমি তাকে বাল্য কালেই জ্ঞান দান করেছিলাম।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Tafsir Muyassar
فلما ولد يحيى، وبلغ مبلغًا يفهم فيه الخطاب،
أمره الله أن يأخذ التوراة بجدٍّ واجتهاد بقوله:
يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد بحفظ ألفاظها، وفهم معانيها، والعمل بها، وأعطيناه الحكمة وحسن الفهم، وهو صغير السن.
