English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
১১
১৯:১১
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١
فَخَرَجَ
عَلٰى
قَوۡمِهٖ
مِنَ
الۡمِحۡرَابِ
فَاَوۡحٰٓى
اِلَيۡهِمۡ
اَنۡ
سَبِّحُوۡا
بُكۡرَةً
وَّعَشِيًّا
١١
অতঃপর সে তার কুঠরি থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে গেল এবং ইশারায় তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা-পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলল।
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
] له نوێژگهكهی خۆی له شوێنی نوێژهكهی هاته دهرهوه بۆ ناو قهومهكهی [
فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ
] ئاماژهى بۆ كردن و قسهی لهگهڵدا نهكردن [
أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١)
] كه (سبحان الله) بكهن له بهیانیان و ئێواراندا، یاخود نوێژی بهیانی و نوێژی عهصر ئهنجام بدهن.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
