فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِیْ رَحْلِ اَخِیْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَیَّتُهَا الْعِیْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۟

৩

Йусуф распорядился отмерить по одному верблюжьему вьюку для каждого брата, в том числе для Беньямина, а затем положил в тюк своего младшего брата чашу, которую используют для питья или отмеривания зерна. Братья завязали свои тюки и уже собрались уходить, когда глашатай вдруг закричал: «Караванщики, вы же - воры». Очевидно, он не знал истинного положения вещей.