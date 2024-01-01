12:7 12:8 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

لَقَدْ كَانَ فِیْ یُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰیٰتٌ لِّلسَّآىِٕلِیْنَ ۟ اِذْ قَالُوْا لَیُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤی اَبِیْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنِ ۟ۚۖ

৩

История о пророке Йусуфе и его братьях содержит назидания и доводы в пользу многих жизненных ценностей. Эти назидания и доводы предназначены для тех, кто спрашивает о них устами или языком обстоятельств. Воистину, только люди, которые стремятся найти истину, извлекают пользу из знамений и назиданий. А те, кто отворачивается от них, никогда не смогут извлечь пользу из знамений или поучительных рассказов.