وَلَمَّا
دَخَلُوْا
مِنْ
حَیْثُ
اَمَرَهُمْ
اَبُوْهُمْ ؕ
مَا
كَانَ
یُغْنِیْ
عَنْهُمْ
مِّنَ
اللّٰهِ
مِنْ
شَیْءٍ
اِلَّا
حَاجَةً
فِیْ
نَفْسِ
یَعْقُوْبَ
قَضٰىهَا ؕ
وَاِنَّهٗ
لَذُوْ
عِلْمٍ
لِّمَا
عَلَّمْنٰهُ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ
النَّاسِ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟۠
Прибыв в Египет, сыновья вошли в город так, как повелел отец. Этот поступок не мог уберечь их от несчастий. Однако Йакуб любил своих детей и беспокоился за них, и правильное поведение сыновей придавало ему определенное спокойствие. И это никоим образом не свидетельствовало о недостатке его познаний, потому что он был одним из благородных посланников и величайших богословов. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что он обладал огромными познаниями, которые он приобрел от Аллаха. Эти знания не были результатом его умения и способностей. Они были милостью Аллаха и результатом Его обучения. Воистину, большинство людей не ведает о последствиях своих деяний и тонкостях происходящих явлений. И даже обладатели знания иногда упускают из виду некоторые предписания и не делают соответствующих выводов.