وَقَالَ یٰبَنِیَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِیْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۟

৩

﴿وَقَالَ یَـٰبَنِیَّ لَا تَدۡخُلُوا۟﴾ مِصْر ﴿مِنۢ بَابࣲ وَ ٰ⁠حِدࣲ وَٱدۡخُلُوا۟ مِنۡ أَبۡوَ ٰ⁠بࣲ مُّتَفَرِّقَةࣲۖ﴾ لِئَلَّا تُصِيبكُمْ الْعَيْن ﴿وَمَاۤ أُغۡنِی﴾ أَدْفَع ﴿عَنكُم﴾ بِقَوْلِي ذَلِكَ ﴿مِّنَ ٱللَّهِ مِن﴾ زَائِدَة ﴿شَیۡءٍۖ﴾ قَدَّرَهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَفَقَة ﴿إِنِ﴾ مَا ﴿ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ﴾ وَحْده ﴿عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ﴾ بِهِ وَثِقْت ﴿وَعَلَیۡهِ فَلۡیَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٦٧﴾