قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰی تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِیْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ یُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ۟

৩

Йакуб сказал: «Я не отпущу с вами Беньямина, пока вы не дадите мне строжайшую клятву, что вернетесь домой вместе с ним, если только с вами не произойдет беды, которой вам не удастся избежать». Сыновья принесли клятву, которую от них потребовал отец, и тогда Йакуб сказал: «Достаточно того, что Аллах был свидетелем этого. Да сохранит вас Аллах!»