وَقَالَ
لِفِتْیٰنِهِ
اجْعَلُوْا
بِضَاعَتَهُمْ
فِیْ
رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ
یَعْرِفُوْنَهَاۤ
اِذَا
انْقَلَبُوْۤا
اِلٰۤی
اَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ
یَرْجِعُوْنَ
۟
﴿وَقَالَ لِفِتۡیَتِهِ﴾ وَفِي قِرَاءَة {لِفِتۡیَـٰنِهِ} غِلْمَانه ﴿ٱجۡعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمۡ﴾ الَّتِي أَتَوْا بِهَا ثَمَن الْمِيرَة وَكَانَتْ دَرَاهِم ﴿فِی رِحَالِهِمۡ﴾ أَوْعِيَتهمْ ﴿لَعَلَّهُمۡ یَعۡرِفُونَهَاۤ إِذَا ٱنقَلَبُوۤا۟ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِمۡ﴾ وَفَرَّغُوا أَوْعِيَتهمْ ﴿لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُونَ ٦٢﴾ إلَيْنَا لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ إمْسَاكهَا

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