فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِیْ بِهٖ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِیْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۟

৩

Йусуф продал им зерно так, как он продавал его прочим торговцам. Он мудро управлял делами своей страны, и поэтому каждому покупателю позволялось приобретать только один верблюжий вьюк зерна. Затем он поинтересовался о делах братьев, и они рассказали ему, что у них есть еще один брат, который остался вместе с отцом. Они имели в виду Беньямина. Тогда Йусуф попросил их в следующий раз привести с собой младшего брата. Он напомнил им об оказанном гостеприимстве, желая пробудить в них желание еще раз посетить Египет, но добавил, что если они не привезут с собой брата, то он не станет отмеривать им зерно. Он знал, что они будут вынуждены еще раз приехать в Египет, и надеялся, что его слова заставят их поскорее сделать это.