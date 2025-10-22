يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ٥١
يَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥١
یٰقَوْمِ
لَاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
اَجْرًا ؕ
اِنْ
اَجْرِیَ
اِلَّا
عَلَی
الَّذِیْ
فَطَرَنِیْ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
قوله تعالى : يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني تقدم معناه . والفطرة ابتداء الخلق .أفلا تعقلون ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل .