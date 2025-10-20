قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
قَالَ
اِنَّمَا
یَاْتِیْكُمْ
بِهِ
اللّٰهُ
اِنْ
شَآءَ
وَمَاۤ
اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِیْنَ
۟

( قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ) يعني : بالعذاب ، ( وما أنتم بمعجزين ) بفائتين .