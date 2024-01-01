11:117 11:118 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
وَمَا
كَانَ
رَبُّكَ
لِیُهْلِكَ
الْقُرٰی
بِظُلْمٍ
وَّاَهْلُهَا
مُصْلِحُوْنَ
۟
وَلَوْ
شَآءَ
رَبُّكَ
لَجَعَلَ
النَّاسَ
اُمَّةً
وَّاحِدَةً
وَّلَا
یَزَالُوْنَ
مُخْتَلِفِیْنَ
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Аллах никогда не подвергает жителей городов и поселений несправедливому наказанию, если они регулярно совершают праведные поступки. Воистину, Всевышний Аллах уничтожает народы только тогда, когда они узнают истину, но продолжают поступать несправедливо. Согласно другому толкованию, смысл этого откровения заключается в том, что Всевышний Аллах не искореняет народы за грехи, которые они совершали в прошлом, если они принесли покаяние и стали праведниками. Напротив, Аллах дарует им прощение и стирает грехи, которые они совершили в прошлом.

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