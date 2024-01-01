خٰلِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ۟

৩

Несчастные грешники будут посрамлены и опозорены. Их воздаянием будет Преисподняя, которая поглотит их и подвергнет беспощадному наказанию. Их страдания будут настолько велики, что они будут вдыхать и выдыхать адский жар, издавая самые ужасные и отвратительные звуки. Они пребудут там вечно, кроме того промежутка времени, который Аллах позволит им отсутствовать в Аду. Большинство толкователей Корана считало, что речь идет о жизни, которую они прожили до попадания в Преисподнюю. А это значит, что неверующие останутся в Преисподней навечно, ибо отсутствовать в ней им было позволено только до того, как они попали туда. Воистину, Всеблагой и Всевышний Аллах вершит все, что пожелает. И если Он желает совершить то, что соответствует божественной мудрости, то ничто не способно помешать Ему сделать это.