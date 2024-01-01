11:101 11:103 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ
وَلٰكِنْ
ظَلَمُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ
فَمَاۤ
اَغْنَتْ
عَنْهُمْ
اٰلِهَتُهُمُ
الَّتِیْ
یَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مِنْ
شَیْءٍ
لَّمَّا
جَآءَ
اَمْرُ
رَبِّكَ ؕ
وَمَا
زَادُوْهُمْ
غَیْرَ
تَتْبِیْبٍ
۟
وَكَذٰلِكَ
اَخْذُ
رَبِّكَ
اِذَاۤ
اَخَذَ
الْقُرٰی
وَهِیَ
ظَالِمَةٌ ؕ
اِنَّ
اَخْذَهٗۤ
اَلِیْمٌ
شَدِیْدٌ
۟
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیَةً
لِّمَنْ
خَافَ
عَذَابَ
الْاٰخِرَةِ ؕ
ذٰلِكَ
یَوْمٌ
مَّجْمُوْعٌ ۙ
لَّهُ
النَّاسُ
وَذٰلِكَ
یَوْمٌ
مَّشْهُوْدٌ
۟
Ты должен увещевать людей посредством этих повествований, которые являются подтверждением твоей пророческой миссии, а также наставлением и напоминанием для правоверных. Останки некоторых поселений погубленных народов существуют по сей день и свидетельствуют о правдивости этих повествований. А некоторые из этих поселений разрушены до основания и стерты с лица земли. Мы не поступили несправедливо, когда погубили нечестивцев, однако они сами были несправедливы к себе, когда приобщали к Аллаху сотоварищей, исповедовали неверие и проявляли упрямство. Их боги не принесли им никакой пользы, когда Аллах подверг их наказанию. И если человек не ищет защиты у Аллаха и выбирает для себя других покровителей, то они не придут к нему на помощь в трудную минуту. Они не принесут им ничего, кроме убытка и погибели. Воистину, все произойдет не так, как того ожидают многобожники.