11:101 11:103 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِیْ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَتْبِیْبٍ ۟ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰی وَهِیَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِیْمٌ شَدِیْدٌ ۟ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ یَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ یَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۟

৩

Ты должен увещевать людей посредством этих повествований, которые являются подтверждением твоей пророческой миссии, а также наставлением и напоминанием для правоверных. Останки некоторых поселений погубленных народов существуют по сей день и свидетельствуют о правдивости этих повествований. А некоторые из этих поселений разрушены до основания и стерты с лица земли. Мы не поступили несправедливо, когда погубили нечестивцев, однако они сами были несправедливы к себе, когда приобщали к Аллаху сотоварищей, исповедовали неверие и проявляли упрямство. Их боги не принесли им никакой пользы, когда Аллах подверг их наказанию. И если человек не ищет защиты у Аллаха и выбирает для себя других покровителей, то они не придут к нему на помощь в трудную минуту. Они не принесут им ничего, кроме убытка и погибели. Воистину, все произойдет не так, как того ожидают многобожники.