Sign in
Sign in
Select Language
26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

٩٣

besides Allah? Can they help you or even help themselves?”
Tafsirs
Lessons
Reflections
Notes placeholders