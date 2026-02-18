تسجيل الدخول
اوليس الذي خلق السماوات والارض
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
٨١

٤٤٥

