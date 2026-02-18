تسجيل الدخول
الترجمة
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم
ٱلَّذِي
جَعَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلشَّجَرِ
ٱلۡأَخۡضَرِ
نَارٗا
فَإِذَآ
أَنتُم
منه توقدون ٨٠
مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
مِّنۡهُ
تُوقِدُونَ
٨٠
