الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم

منه توقدون ٨٠
مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
٨٠

٤٤٥

