ميزة الملاحظات على موقع Quran.com وسيلة فعّالة لتعميق تفاعلك مع القرآن الكريم. سواءً كنت تدرسه، أو تتأمله، أو تحاول فهم رسالته بشكل أفضل، فإن تدوين الملاحظات يساعدك على التعمق في الآيات وحفظ أفكار قد تُنسى لولا ذلك.
تتوفر خاصية الملاحظات بجوار كل آية
بمجرد حفظ ملاحظة لآية ما، سيتحول رمز الملاحظة إلى اللون الأزرق، مما يسهل عليك تحديد الآيات التي قمت بتعليقها مسبقًا أثناء القراءات المستقبلية.
تدوين الملاحظات يُمكّنك من توثيق رحلتك الشخصية مع القرآن الكريم. دوّن أفكارك وأسئلتك ولحظات صفاء ذهنك أثناء دراستك. مع مرور الوقت، تُصبح هذه الملاحظات سجلاً قيّماً لنموك الروحي وتعميق فهمك.
أمثلة على الملاحظات:
هل سبق لك أن غادرت صفًا أو محاضرة ونسيت كل الملاحظات التي دونتها في دفتر ملاحظات أو تطبيق ملاحظات أو مستند؟ تخيل أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى كل ملاحظة دوّنتها حول آية ما، بحيث يسهل الوصول إليها في كل مرة تقرأ فيها تلك الآية.
قم ببساطة بإنشاء تسجيل دخول مجاني للبدء.
سواء كنت تحفظ بنشاط أو تراجع ما تعلمته، يمكن للملاحظات أن تكون بمثابة مساعدة قوية في الحفظ.
بينما تُحفظ الملاحظات على موقع Quran.com بشكل خاص، يُمكنك أيضًا مشاركة خواطر مختارة علنًا على QuranReflect.com. هذه منصة مجتمعية غير ربحية صُممت لتشجيع التفاعل التأملي مع القرآن الكريم - ليس من خلال التفسير العلمي (الذي يقتصر على العلماء المؤهلين)، بل من خلال تأملات شخصية صادقة يُراجعها ويُشرف عليها فريق إشراف مؤهل.
ويدعو الله جميع المؤمنين، وليس العلماء فقط، إلى التدبّر:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب (سورة ص: 29)
أمثلة على أسئلة التأمل الشخصي التي يمكنك استخدامها للتفكير:
رؤى أعمق:
عند مشاركتها، قد تجد تأملاتك صدىً عميقًا لدى الآخرين، وتساهم في بناء مجتمع قائم على القرآن الكريم. تعرّف على المزيد على QuranReflect.com/faq واستكشف العدسات الخمس لإثراء تأملاتك.
القرآن الكريم رفيقٌ دائم، واستخدام خاصية الملاحظات يُساعدك على بناء علاقةٍ تفاعليةٍ هادفةٍ معه. استخدمه لتدوين تأملاتك، وتحديد التحديات، وحفظ الأفكار، وغير ذلك الكثير. مع مرور الوقت، سيصبح سجلاً شخصياً لجهودك وإخلاصك ونموك مع كتاب الله، إن شاء الله.
ندعوك لتحدي نفسك بالتواصل مع القرآن الكريم يوميًا - حتى لو كانت آية واحدة - وخذ لحظة للتأمل وكتابة ملاحظة. دع هذا العمل الصغير والمستمر يصبح وسيلة لتعميق علاقتك بكتاب الله، آية واحدة في كل مرة.
جعل الله القرآن نور صدرك، وربيع قلبك، وجلاء همك، وذهاب همك. آمين.