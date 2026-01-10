ذالك بان الذين كفروا
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذالك يضرب
ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْبَـٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ
الله للناس امثالهم ٣
ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَـٰلَهُمْ ٣

