ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌۭ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ

محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض
مُّحْكَمَةٌۭ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ
ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم
يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ
٢٠
٢٠
٢٠

٥٠٩

Notes placeholders