والذين
وَٱلَّذِينَ

امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من
ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍۢ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن
ربهم كفر عنهم سيياتهم واصلح بالهم ٢
رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢
٢

٥٠٧

