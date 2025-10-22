حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا

حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ