افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤

٣

قوله تعالى : أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم .قوله تعالى : أفمن كان على بينة من ربه الألف ألف تقرير . ومعنى على بينة أي : على ثبات ويقين ، قاله ابن عباس . أبو العالية : وهو محمد صلى الله عليه وسلم . والبينة : الوحي . كمن زين له سوء عمله أي عبادة الأصنام ، وهو أبو جهل والكفار . واتبعوا أهواءهم أي ما اشتهوا . وهذا التزيين من جهة الله خلقا . ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة . ويجوز أن يكون من الكافر ، أي : زين لنفسه سوء عمله وأصر على الكفر . وقال : ( سوء ) على لفظ ( من ) ( واتبعوا ) على معناه .